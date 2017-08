Motorista alcoolizado é entregue a Polícia Civil

Gisele de Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

No domingo, 06 de agosto próximo das 22 horas, durante patrulhamento, a equipe de plantão do 4º Pelotão de Polícia Militar de Pinhão, abordou o veículo GM/Blazer que no momento transitava pela rua Miguel Kruger, bairro Mazurechen em atitude suspeita.

O condutor identificado como E. M., em busca pessoal nada foi encontrado de ilícito, mas no interior do veículo foi localizado uma lata aberta de cerveja. O motorista confirmou que estava tomando a cervejinha.

A equipe convidou o senhor E.M., para realizar o teste do etilômetro que resultou em 0,57/MG, recebeu voz de prisão e encaminhado à delegacia de Polícia Civil. Como o veículo GM/Blazer se encontrava sem débitos foi liberado ao condutor habilitado, senhor G.S.