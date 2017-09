Levou um tapa no rosto, mas levou a bolsa

Da redação

FOZ DO JORDÃO – Uma enfermeira do município de Foz do Jordão ligou no Destacamento Policial da cidade no final da tarde desta terça-feira, 05 de setembro, relatando sobre um roubo em frente ao posto de Saúde. A PM foi até o local e conversou com a vítima que detalhou o acontecimento. Quando o motorista da Saúde a deixou em frente ao posto de Saúde, havia um rapaz e que este começou a puxar sua bolsa dizendo “é um assalto”. A vítima ainda reagiu com um tapa no rosto do autor, mas mesmo assim ele conseguiu pegar a bolsa e sair correndo sentido bairro Segredo, levando um celular Samsung. A vítima informou que era um indivíduo moreno, estatura média, calça jeans e camiseta listrada verde e branca. Feito o patrulhamento, porém ninguém foi encontrado. Foi orientada.