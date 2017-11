Bebeu, ficou valente e foi parar na Delegacia

Da redação – com informação da PMP

Em patrulhamento pela rua João Lino da Silva, a equipe da PM foi abordada pela senhora C.N.S. informando que seu amásio, S.P. encontrava-se embriagado agredindo-a com socos, chutes e jogando-a ao chão. A vítima apresentava escoriações no braço esquerdo e na mão esquerda, e S.P. também apresentava lesões na boca. Devido ao interesse de representação pela senhora C.N.S., os envolvidos foram encaminhados para o 4º Pelotão para elaboração do Boletim de Ocorrência e posteriormente à Delegacia de Policia Civil.

Curtir isso: Curtir Carregando...