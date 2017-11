Mesmo de folga soldado continua ligado nos meliantes

Da Redação | Com informação da PMP

Quando retornava de Guarapuava, em horário de folga, o soldado Gulhak da PM avistou em um ponto de ônibus próximo à entrada do Distrito de Entre Rios uma pessoa que se assemelhava com Lucas Volet. Após contato com um dos investigadores da Policia Civil, foi informado que Lucas encontrava-se foragido do Centro de Regime Semi-Aberto de Guarapuava – CRAG. Em seguida, o soldado e o investigador foram até o local e abordaram Lucas de Paula Volet que, após consulta no sistema da Secretaria de Segurança Pública do Paraná, foi localizado um mandado de prisão expedido pela Vara Criminal da Comarca de Pinhão sobre um homicídio praticado por ele. Dada voz de prisão e algemado para evitar fuga, foi conduzido para Delegacia de Policia Civil de Pinhão para os procedimentos cabíveis.

Curtir isso: Curtir Carregando...