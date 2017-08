Idoso é agredido no Lindouro

Gisele de Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

Na noite de sábado, dia 26 de agosto, em patrulhamento pelo bairro Lindouro a equipe de plantão do 4º Pelotão de Polícia Militar de Pinhão encontrou na rua Sete de Setembro vários populares onde havia uma pessoa do sexo masculino caído em via pública com um corte na cabeça, em seguida, foi acionado o Posto do Bombeiro Comunitário para socorrê-lo. A vítima foi identificada como sendo H.L.N., de 64 anos e não teve condições de informar sobre o ocorrido. Porém populares relataram que os autores das agressões eram três menores, um deles velho conhecido dos PMs. Fizeram patrulhamento nas imediações, porém sem êxito.