Deixam o som alto e ficam sem ouvir música

Gisele de Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

Após várias ligações no sábado, dia 02 de setembro, às 22h30 informando que vários veículos estavam estacionados em um lavacar na Avenida Hipólito Aires de Arruda, bairro Lindouro, próximo a Praça da Bíblia, a equipe de plantão do 4º Pelotão de Polícia Militar se deslocou até o referido endereço.

Antes de chegar já era possível ouvir acerca de 100 metros o som extremamente alto dos veículos. Realizada abordagem pessoal, foi localizada no bolso da calça de I.S. L, a quantia de um grama de maconha, que o mesmo alegou ser usuário.

O veículo Saveiro, que no momento estava sob a responsabilidade de E.A.S., mas que pertence a sua mãe era o originário do som. Também estava com o som ligado a S-10 de propriedade de E.S.L., que também estava no local.

Os envolvidos foram encaminhados ao Pelotão e foi lavrado o Termo Circunstanciado. I.S. L. por drogas para uso pessoal e os demais por perturbação do trabalho e sossego alheio. A aparelhagem de som foi apreendida.