Copel assina contrato para reforma de balsas que beneficia municípios

Elis Carraro – jornalista do Fatos do Iguaçu

Na tarde desta sexta-feira (01), aconteceu uma reunião na sede da Copel em Faxinal do Céu para tratar da assinatura de um convênio entre a Copel e a Bravo Serviços Marítimos Ltda, a fim de realizar a reforma de 10 balsas em cinco municípios da região.

Os municípios contemplados com as reformas serão: Bituruna, Cruz Machado, Pinhão, Coronel Domingos e Mangueirinha. As balsas serão reformadas para atender no transporte dos municípios e garantir mais mobilidade e acesso a serviços básicos a população que vive em torno ao lagos e rios destas regiões.

As obras devem ter início na próxima segunda-feira (04) e a previsão da entrega das 10 balsas é para o fim de abril de 2018. Detalhes completos sobre a reunião na edição impressa nº 814 da próxima sexta-feira (08).