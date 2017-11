Briga com a mulher e foge para casa do pai

Da redação – com informação da PMP

A equipe de plantão do 4º Pelotão de Policia Militar de Pinhão, atendendo a solicitação de B.C. na noite de terça-feira,14 de novembro, foi até a rua Sinamão, no bairro Invernadinha e a solicitante informou que teve uma discussão com seu amásio G.N.P. e este a segurara pelo pescoço causando-lhe algumas marcas, em seguida fugiu para casa do seu pai. A equipe realizou buscas na região e não localizou. também esteve na residência de seu pai e foi informada que G.N.P. não se encontrava. A vitima foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis.

