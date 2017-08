Tribunal de Contas desaprova contas do ex-prefeito Emerson Julio Ribeiro

Da Redação

Reserva do Iguaçu – A Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, por unanimidade, desaprovou as contas de 2013 do ex-prefeito Emerson Julio Ribeiro de Reserva do Iguaçu.

Principais motivos

Déficit orçamentário de fontes financeiras não vinculadas; falta de repasse de contribuições patronais para o Regime Próprio de Previdência e falta de comprovação de regularidade previdenciária junto ao Ministério da Previdência Social

Emerson deve restituir R$ 86.166,26

Além das multas aplicadas, o ex-prefeito Emerson Julio Ribeiro foi condenado a restituir ao município em R$ 86.166,26 referente aos encargos dos recolhimentos em atraso de contribuições ao INSS. O valor deve ser atualizado no momento da restituição.