Polícia Militar e Executivo conversam sobre segurança pública

Da redação – Foto: Nara Coelho/Fatos do Iguaçu

O prefeito Odir Gotardo, (PT), na tarde de quinta-feira, 9 de novembro, recebeu em seu gabinete o Tenente Coronel Emerson de Barros, Chefe do Estado Maior do 4º Comando Regional da Policia Militar do Paraná, o Major Gilmar Golemba, Sub Comandante do 16º Batalhão da PM e o Aspirante a Oficial da PM, Mello Júnior, que é o novo Comandante do 4º Pelotão de Pinhão. O encontro foi promovido pela vereadora Letícia Martins, (PSD) que esteve presente junto com os vereadores Alexandro Camargo, (PRP) e Lindomar Nascimento, (PT), também no encontro o presidente do Conselho de Segurança, João Andriola e representantes da comunidade.

A pauta foi a segurança pública em Pinhão, que passou a ter um destaque social devido ao latrocínio que ocorreu dia 30 de outubro e vitimou uma criança. O coronel e o major explicaram que hoje é necessário que a sociedade civil, o executivo, o legislativo, o judiciário, a policia civil e a policia militar trabalhem juntos e que estão sempre prontos para receber e dialogar com todos. O major Golemba explicou que em relação a Pinhão, eles estão fazendo um estudo de todo o quadro que interfere no quesito segurança e que estão montando estratégias de ação. Odir falou que realmente o trabalho tem que ser coletivo, que é preciso reunir todos os setores, que o executivo está participando de um grupo que envolve vários segmentos da sociedade e o tema central é a segurança pública, além disso, está sendo organizado um sistema de câmeras para serem implantadas no município.

