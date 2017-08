Passeando pela PR 170 com sua espingarda de dois canos

Gisele de Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

Durante patrulhamento pela marginal da rodovia PR 170 na noite de domingo, 20 de agosto, a Policia Militar avistou uma pessoa transitando pela via portando uma espingarda de dois canos calibre 24 sem numeração carregada com dois cartuchos sendo um intacto e outro deflagrado. Na mochila que carregava foi encontrado mais um cartucho intacto calibre 24, um pote contendo pólvora e outro com diversas espoletas.

Foi dada voz de prisão a C.L.L.S., e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil juntamente com a arma e os demais objetos.