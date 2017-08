Nara Coelho palestra para alunos da Escola Eroni

Nara Coelho com os alunos do do 5º e 6º ano da Escola Eroni (Foto:Elis Carraro/Fatos do Iguaçu)

Elis Carraro – jornalista do Fatos do Iguaçu

Na tarde desta sexta- feira (18), a diretora do Jornal Fatos do Iguaçu, Nara Coelho, esteve presente na Escola Professora Eroni dos Santos Ferreira, para conversar com os alunos do 5º e 6º ano sobre as atividades desenvolvidas em um jornal.

O convite partiu do professor de arte Nilson Ferreira de Almeida, que desenvolveu um método dentro da disciplina de Artes com os alunos a fim de resgatar a memória e a relação entre os filhos e pais.

A atividade consta na elaboração de um jornal chamado “Arte em foco” com o objetivo de incentivar os alunos a falar sobre arte no convívio com as famílias. “Eu sempre quis fortalecer os laços das crianças com os pais, porque hoje em dia eles ficam muito ligados nas tecnologias e é desta forma que podemos aproximar uns com os outros por meio da arte. Convidamos a Nara porque ela vem contribuir conosco mostrando sua experiência com o jornal”. Diz o professor.