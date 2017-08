Motocicleta é depenada no Invernadinha

Gisele de Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

Uma ligação anônima, na tarde de domingo, dia 6 de agosto, alertou a equipe do 4º Pelotão de Polícia Militar que duas pessoas estariam desmontando uma motocicleta, sendo o local indicado uma mata no final da Rua Sinamão, bairro Invernadinha.

A PM entrou na mata e em aproximadamente 300 metros, localizou uma motocicleta totalmente desmontada sobrando apenas o motor, tanque e quadro com número do chassi 9C2K08108R307890. Em consulta ao SESP/Intranet constatou-se que se tratava de uma motocicleta CG/Honda de cor cinza emplacada em Coronel Domingos Soares/PR com documentação em pendencias, porém sem alerta de furto ou roubo. Foi encaminhada ao pátio do 4º Pelotão.