Mãe chama Conselho Tutelar e a PM

Da Redação

Uma moradora da rua XV de Dezembro ao encontrar com sua filha menor certa quantia de maconha solicitou a presença do Conselho Tutelar e da Policia Militar em sua residência na segunda-feira, 21 de agosto. A PM constatou que a menor estava de posse de 1 grama de maconha e perguntou à jovem como teria conseguido o entorpecente? Disse que adquiriu no domingo, dia 20 de agosto com um rapaz em uma residência na vila Caldas pagando o valor de R$ 5 não sabendo informar o nome dele. Encaminhadas ao 4º Pelotão e posteriormente para Delegacia de Policia Civil para os procedimentos.