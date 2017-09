JARCAN’S 2017 – Tabela de confrontos dos 25º Jarcan’s

Distrito de Faxinal do Céu onde haverá disputa de futebol de campo (Foto:Arquivo/Fatos do Iguaçu)

Gisele de Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

A Comissão Central Organizadora (CCO) divulgou a tabela dos confrontos esportivos dos Jarcan’s 2017 com todos os horários e locais de disputa. Este serão os locais onde haverá jogos: Complexo Rubens Spengler, AABB, Faxinal do Céu, Parque de Exposições Coronel Lustosa, Colégio Procópio, Praça Darci Brolini, Ginásio Esportivo Ângelo Brolini (Ginasinho), CTG Pala Gaudério, Associação recreativa Vila Velha e Câmara Municipal de Vereadores.

O primeiro confronto será logo após a cerimônia de abertura, dia 06 de setembro, no Futsal (M/A) onde Pinhão receberá Laranjeiras do Sul, com partida programada para iniciar às 21 horas.

CLIQUE AQUI E CONFIRA A TABELA DOS JOGOS

A Cobertura dos Jarcan’s 2017 tem o patrocínio de:

JARCANS 2017 – PROGRAMAÇÃO JOGOS