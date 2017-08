JARCAN’S 2017 – 12 municípios disputarão Tênis de Mesa e Bocha

Gisele de Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

220 atletas participarão nestas modalidades, curiosamente, na Bocha, participarão somente seleções masculinas

O tênis de mesa, também conhecido como pingue-pongue, é um dos esportes mais populares do mundo em termos de números de jogadores, atualmente o tênis de mesa é praticado em 141 países, sendo os chineses os maiores jogadores. Foi criado em 1899 pelo norte-americano Jaime Gibbs e no Brasil, o esporte foi implantado por turistas ingleses por volta de 1905. O nome pingue-pongue deve-se ao barulho que a bola faz ao bater na raquete e na mesa.

Na 25ª edição dos Jarcans, 100 atletas participarão da modalidade, sendo que Foz do Jordão, Guaraniaçu, Laranjeiras do Sul, Nova Laranjeiras, Pinhão, Quedas do Iguaçu, Reserva do Iguaçu e Rio Bonito do Iguaçu participarão nas categorias M/F e Candói, Cantagalo, Porto Barreiro e Virmond, apenas no Masculino.

O professor Valderi de Oliveira Bomfim é o responsável pelas equipes de Pinhão e diz que os atletas desde o início do ano estão treinando para as competições, que tiveram bons resultados nos Jogos Abertos do Paraná e nos Jogos Estudantis do Paraná.

“Percebemos que o esporte é muito praticado entre os alunos dos colégios e escolas do município, pois quase todas têm uma mesa e materiais. Este ano a secretaria de Esportes de Pinhão ofereceu uma área junto ao Ginasinho para que os adeptos possam treinar. Estamos aqui segunda, quarta e quinta-feira a partir das 19 horas. Com a proximidade dos Jarcans, nossos treinos também estão sendo realizados no período vespertino. Acredito que poderemos conquistar bons resultados nestes Jogos”, comentou o treinador.

Bocha

Bocha ou boccia é um esporte jogado entre duas equipes, sendo seis bochas (bolas) para cada equipe, na modalidade trio quatro bochas, na modalidade dupla duas para cada atleta, e quatro também na modalidade individual. O esporte consiste em lançar bochas e situá-las o mais perto possível de um bolinho (bola pequena), previamente lançado. O adversário, por sua vez, tentará situar as suas bolas mais perto ainda do bolinho, ou “remover” as bolas dos seus oponentes.

Curiosamente, 12 municípios se inscreveram: Campo Bonito, Candói, Cantagalo, Catanduvas, Foz do Jordão, Goioxim, Guaraniaçu, Laranjeiras do Sul, Nova Laranjeiras, Pinhão, Queda do Iguaçu e Virmond somente com suas seleções masculinas.

Um desportista nato, o prefeito Odir Gotardo, (PT) pratica o esporte há muito tempo, mas para esta edição não está muito esperançoso quanto aos resultados. “O esporte atualmente não possui um número expressivo de praticantes, já foi maior e teve muita tradição. De um tempo para cá, percebemos que o esporte está sendo praticado com pouca intensidade Estamos organizando uma equipe de Bocha que não é competitiva, não dá para dizer que vamos organizar para sermos campeões. Vamos claro, competir para ganhar, porém, o nosso histórico não nos autoriza a criar grandes expectativas. Quem sabe se com a necessidade de nos organizarmos para esta edição dos Jarcans possamos ter um número maior e mais disciplinado para treinar com mais intensidade, frequência, acesso de mais pessoas, mas também de lazer, com esta continuidade de treinos se destaque atletas para almejarmos bons resultados nas competições futuras”, comentou.

