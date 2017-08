Encontraram crack, maconha e objetos furtados

Gisele de Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

A equipe de plantão do 4º Pelotão de Polícia Militar de Pinhão atendendo a solicitação de um investigador de Policia Civil na tarde desta quinta-feira, 17 de agosto, o qual informou que no bairro Mazurechem a pessoa de D.R.L., estaria de posse de alguns objetos furtados referente ao Boletim de Ocorrência 2017/985935 de furto.

No local informado pelo investigador a PM entrou em contato com A.R.L., a mãe do denunciado que não se encontrava e autorizou à busca domiciliar. Entre os pertences de D.R. L foi localizado 18 pedras de crack já embaladas para venda, aproximadamente 26 gramas de maconha, um tablet marca DL e um relógio marca Lince.

A mãe do denunciado e a jovem D.R foram encaminhadas para a Delegacia Local.