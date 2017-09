Casas da Copel vão a leilão

Da redação

Será no dia 26 de setembro de 2017 às 13 horas o Leilão presencial de 21 casas da Vila Residencial do Faxinal do Céu, em Pinhão. O Leilão acontecerá no auditório Jean Jacques Rousseau, o redondo. As casas tem 69m², são de painéis pré moldado, telhado de Eternit e assoalho de madeira. O valor mínimo das casas será de R$ 2.311,00.

O edital do leilão poderá ser retirado a partir do dia 25/09 das 09h00min até 12h00min e das 13h00min até 17h00min e no dia 26/09 das 09h00min até 12h00min, na administração da Copel, na rua Rio Hong Kong, s/n, em Faxinal do Céu.

As dúvidas sobre o leilão poderão ser tiradas com o leiloeiro Miguel Donha, pelo celular, (41) 99686 – 8289

Quem desejar conhecer as casas antes é só se dirigir a administração da Copel em horário comercial e solicitar para visitá-las ou telefonar para (42) 3664 1414.