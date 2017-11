Após agredirem adolescente levaram o celular e um par de tênis

Da redação | Com informação da PMP

Conforme relatos da senhora E.A. ao 4º Pelotão de Policia Militar de Pinhão no dia 20 de novembro, seu filho de 17 anos chegou em casa alegando ter sido vítima de roubo. Que foi abordado nas proximidades da Praça da Bíblia por um menor, que portava uma faca, e roubou seu celular e um par de tênis. Este e outros dois menores, seus conhecidos, também participaram do ato criminoso. Derrubaram-no ao chão agredindo-o com chutes e socos, causando escoriações na região lombar e na face.

Com informações e características dos meliantes, a equipe realizou buscas nas imediações, porém, sem êxito. A vítima e sua mãe foram orientadas quanto aos procedimentos cabíveis.

