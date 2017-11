Transfira créditos do Nota Paraná para pagar IPVA até dia 30

Agência de Noticias do Paraná

Vinte e três mil proprietários de veículos já aproveitaram a oportunidade que está sendo dada pelo Governo do Paraná para pagar menos IPVA em 2018. Entre os dias 1º e 10 de novembro, eles fizeram a transferência de R$ 2,8 milhões em créditos do programa de cidadania fiscal para o pagamento de parte ou de todo o imposto.

“Nos próximos dias deve aumentar consideravelmente o número de pessoas que apostaram no programa e agora vão ter sua carga de impostos reduzida, destinando os créditos acumulados para o pagamento do IPVA”, diz o secretário da Fazenda, Mauro Ricardo Costa.

O prazo para a transferência vai até o dia 30 de novembro e ela deve ser feita por meio do portal www.notaparana.pr.gov.br ou pelo celular com o aplicativo do programa.

Em novembro do ano passado, 38.968 pessoas solicitaram a transferências dos créditos que possuíam para esse fim e deixaram de desembolsar R$ 6,1 milhões para pagar o imposto. Como aumentou o número de participantes do Nota Paraná (já são mais de 1,8 milhão), a expectativa é de que em 2017 a adesão seja bem maior, explica Costa.

Nesta quinta-feira, o Devolutômetro, que mostra quanto o programa já disponibilizou em créditos e prêmios aos participantes do Nota Paraná, virou o placar de R$ 700 milhões. “Esta é a hora de quem ainda não transferiu os créditos dar uma olhada no saldo e destiná-lo ao IPVA”, comenta o secretário.

Como transferir – Com os créditos, é possível efetuar tanto o pagamento total como parcial do IPVA e não há limite de valor a ser utilizado. Para fazer a transferência, o participante do programa deve acessar a conta do Nota Paraná e clicar na aba “minha conta corrente” e no menu “utilização de crédito”. Em seguida, clicar na opção “Transferir crédito para pagamento de IPVA – Exercício 2018” e seguir as instruções.

Para utilização, os créditos deverão estar na conta do Nota Paraná do proprietário do veículo. O CPF cadastrado no Nota Paraná deve ser o mesmo do dono do automóvel. O IPVA de mais de um veículo de um mesmo proprietário pode ser pago com os créditos.

Se o contribuinte optar pelo uso do crédito e não tiver o valor suficiente para quitar integralmente o imposto, a Secretaria da Fazenda enviará um boleto com a diferença, para que o pagamento seja complementado em 2018. Se a diferença for quitada à vista, será possível aproveitar o desconto de 3% que vai ser oferecido aos contribuintes do IPVA.

