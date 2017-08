PBC faz mais um atendimento de queda de motocicleta

Posto do Bombeiro Comunitário de Pinhão (Foto: Arquivo/Fatos do Iguaçu)

Gisele de Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

As 11h37 do dia 17 de agosto, uma guarnição do PBC, (Posto do Bombeiro Comunitário de Pinhão), seguiu até a localidade de Limeira para prestar atendimento à uma vítima de queda de motocicleta.

Ao chegar ao local à guarnição foi informada que a vitima havia sido transportada ao hospital por um veículo particular. Durante o trajeto de regresso, a central repassou a informação que a equipe médica do hospital Santa Cruz, estava solicitando a retirada da referida vítima do interior do veículo.

Quando chegaram ao hospital foi observado que a vítima estava ainda no interior do veículo deitada no banco traseiro apresentando dores na região lombar e um ferimento na cabeça com sangramento.

Realizada a abordagem inicial, imobilizações e a retirada da vítima do veículo e após entregue a equipe médica chefiada pelo médico plantonista Carlos Brandão.