Paraná tem feriado menos violento nas estradas

O número de acidentes, mortes e atropelamentos reduziu durante o feriado de Finados. A operação do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) intensificou a fiscalização e em todo o Paraná, nos cinco dias de feriado, foram registrados 96 acidentes, cinco mortes, 84 feridos e nenhum atropelamento.

Além disso foram registradas sete infrações de trânsito pelo Art. 165 e seis infrações pelo Art. 306 (crime de embriaguez), além de 871 testes etilométricos, 2.028 autuações, 5584 imagens de radar e 58 veículos foram retidos.

2016

Em comparação com o ano anterior, o número de acidentes caiu 6,8%, o de mortes caiu pela metade e o de atropelamentos caiu 100%. Já as autuações subiram em 29,6% e imagens de radar em 426%. “Sempre que nós temos um feriado prolongado intensificamos o policiamento nas rodovias do estado com campanhas educativas e uma fiscalização ostensiva. Esse ano conseguimos reduzir consideravelmente alguns dados”, afirma o porta-voz do BPRv, tenente Tiago Brigagao Croce de Moura.

Os dias 2, 4 e 5 de novembro registraram o maior número de acidentes (22 em cada). No sábado (04/11) houve o maior número de mortes (2), quarta-feira (1º/11) de testes etilométricos (338), quinta-feira (02/11) de autuações (522), domingo (05/11) de feridos (25) e imagens de radar (1.646).

Segundo o Oficial do BPRv, as estatísticas demonstram que a maior parte dos acidentes é causada pela imprudência dos motoristas que não respeitam a sinalização, ultrapassam na faixa contínua, excedem a velocidade máxima permitida na via e consomem bebida alcoólica antes de dirigir.

O tenente Croce explicou ainda que os policiais acompanharam o fluxo de veículos e reforçaram a fiscalização ao longo dos mais de 12,8 mil km de rodovias estaduais.

“As equipes atuaram em pontos estratégicos nos locais e horários de maior incidência de acidentes graves, bem como desenvolveram atividades rotineiras de verificação de documentação e de infrações de trânsito rodoviário”, destaca.

