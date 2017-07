Capotamento na PR 170

Da Redação

Por volta das 17h30min desta quarta-feira, 12 de julho, o bombeiro comunitário de Pinhão, junto com a Policia Militar, atenderam um acidente automobilístico na PR 170, próximo ao bairro Dois Irmãos.

Um Fiesta com placas MFC-1073 de PInhão/PR que vinha do distrito de Faxinal do Céu, sentido Guarapuava, capotou após desviar de um ciclista que cruzou a PR cortando sua frente. No veiculo se encontravam quatro jovens, a aluna do segundo ano do ensino médio do Colégio Estadual Julio Moreira, que caiu fora do carro e fraturou a perna, Débora Lais e os universitários Everton, Ismael e Nelian, que estavam indo para a universidade em Guarapuava, os três jovens não apresentaram fraturas e nem machucaduras, mas todos foram encaminhados ao hospital Santa Cruz.