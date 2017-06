Paraná Cidadão bate novo recorde e faz 1.207 mil carteiras de identidade emitidas em Pinhão

A edição do Paraná Cidadão no município de Pinhão alcançou um novo recorde na confecção de carteiras de identidade e de CPF. Foram emitidos 1.207 mil RGs e 642 CPFs. “Os números surpreendem cada vez mais. Hoje batemos um novo recorde na emissão das carteiras de identidade e nos CPFs. Isso mostra que o trabalho está sendo feito com êxito por parte da equipe da Seju, da prefeitura e de todos os nossos parceiros que são os que realmente fazem a coisa acontecer e queremos mais, que nos próximos eventos possamos atender e superar essas metas de RGs e atendimentos”, destacou o secretário da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, Artagão Júnior.

Quem esteve no Ginasião nos últimos três dias, teve a oportunidade de ser atendido com os diversos serviços gratuitos que estavam a disposição dos moradores de Pinhão. Serviços como intermediação de vagas de emprego; inscrição nos cadastros de tarifa social de água e luz; orientação jurídica, trânsito; habitação e dos direitos humanos, ainda ações de saúde, segurança e atividades culturais e lazer, estavam à disposição de todos. Foram realizados aproximadamente 12 mil atendimentos.

Para João de Oliveira que veio em busca de uma vaga de emprego, o evento foi muito bom. “Eu vim atrás de emprego e por sorte fui encaminhado para uma vaga. Agradeço a oportunidade que estou tendo e a toda equipe pelo ótimo evento”.

Também foram emitidos 20 Carteiras de Trabalho e Previdência Social (CTPs); 100 encaminhamentos para vagas emprego; 200 cadastro do Nota Paraná; 300 atendimentos da tarifa social de água; 130 atendimentos tarifa social luz; 250 atendimentos Detran, dentre outros serviços.

João Nestor morador de Pinhão achou a feira do Paraná Cidadão muito boa e fala da ótima oportunidade que teve para encaminhar suas situações pessoais. “Consegui encaminhar parte das minhas situações que estavam pendentes, com as questões jurídicas e do consumidor. Além de aproveitar os demais serviços que a feira está oferecendo. Agradeço o Governo do Estado e a prefeitura de Pinhão pela oportunidade”.

O prefeito de Pinhão, Odir Gotardo, aproveitou o evento para fazer a sua segunda via da carteira de identidade e falou um pouco sobre a feira. “Foi uma experiência muito positiva. Acredito que saímos dessa feira todos satisfeitos, por parte da prefeitura e da população que está indo embora com suas situações encaminhadas e resolvidas. Agradeço a oportunidade e a parceria do Governo do Estado”.

Sanepar investe R$ 7,2 milhões em Pinhão

Ainda no evento, Artagão Júnior e o presidente da Sanepar, Mounir Chaowiche, anunciaram investimentos para Pinhão. Serão realizadas obras de ampliação no sistema de abastecimento de água compreendendo a construção de uma barragem de nível no Rio Tapera. Também melhorias e ampliação na estação de tratamento existente e nas redes de esgoto. Os investimentos chegam a R$ 7,2 milhões.

