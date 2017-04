Ventos causam estragos em Reserva do Iguaçu

O vendaval que ocorreu na madrugada dessa quarta-feira, 26, provocou muitos estragos no Parque Industrial do município de Reserva do Iguaçu, 20 casas foram totalmente destruídas, vários barracões das empresas foram jogados ao chão. A Agropecuária Nunes teve perda total.·.

O Centro Comercial da Vila da Copel também teve vários estabelecimentos atingidos. A localidade de São Sebastião e dos Quilombolas também foram severamente atingidas, contudo as equipes da Defesa Civil ainda não haviam voltado com os dados oficiais.

Segundos Boletim de Ocorrências divulgado pela Coordenaria Estadual de Proteção e Defesa Civil, às 11 horas desta quarta-feira 100 pessoas tinham sido afetadas no município.