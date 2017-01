Colisão na PR 170 deixa uma vitima fatal e dois feridos

O Posto do Bombeiro Comunitário de Pinhão prestou atendimento a um acidente na PR 170 km 477 na localidade de Colônia Criciúma no município de Bituruna na manhã de segunda-feira, 02 de janeiro. Onde o veiculo Ford KA de placas ASF-4349 de Marechal Candido Rondon – PR, conduzido pela R.G, 36 anos colidiu frontalmente com o caminhão Bitrem Scania R/480 com placas AYZ-9452 de Pato Branco – PR de propriedade da empresa Transluci Ltda-EPP conduzido por C.B.C, 41 anos.

A condutora do veiculo KA e o passageiro F.E.B, 35 anos receberam os primeiros socorros no local e foram encaminhados para o hospital de Bituruna e a passageira B.N.G, 67 anos que entrou em óbito foi encaminhada para o IML (Instituto Médico Legal) em Guarapuava. O motorista do Bitrem nada sofreu e foi liberado no local.

Com informações do Posto do Bombeiro Comunitário de Pinhão

Confira as fotos do acidente: Fotos: Luciano Ferreira