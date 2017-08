Larápio leva bolsa com R$ 900

Gisele de Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

Compareceu no 4º Pelotão de Polícia Militar de Pinhão a senhora R.A.N., informando que transitava pela rua Rui Barbosa na tarde de segunda-feira, 08 de agosto, quando foi surpreendida por um homem trajando moletom cinza com capuz que com força e ameaças, arrancou-lhe a sua bolsa entrando em um veículo tomando rumo ignorado. Um popular que não quis se identificar informou que o veículo era um VW/Gol de cor branca.

A vítima relatou que a bolsa continha R$ 900 em espécie, cartões de banco, documentos pessoais, dela, do marido e da filha. A equipe efetuou patrulhamento nos bairros e no centro, mas sem êxito.