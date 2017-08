JARCAN’S 2017 – Sessão Técnica dos 25º Jarcans é realizada em Pinhão

Momento do sorteio dos grupos (Foto: Gisele de Pádua/Fatos do Iguaçu)

Gisele de Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

Foi realizada na tarde do dia 24 de agosto, a Sessão Técnica dos 25° Jarcans na Câmara Municipal de Pinhão, com a participação de todos os municípios inscritos.

De forma muito rápida e simples foi realizado o ato solene onde o prefeito de Pinhão, Odir Gotardo destacou quea competição é um grande exemplo para todo o Paraná, é uma edição comemorativa e Pinhão esta se preparando da melhor forma possível para receber os mais de 2500 atletas que estarão no município entre os dias 06 a 10 de setembro.

O evento é para que os detalhes e as dúvidas sejam sanadas e tudo transcorra da melhor forma possível. Entre os acertos já ficou confirmado que Laranjeiras do Sul sediará os 26º Jarcans em 2018 e segundo informou o chefe regional da secretaria de Esporte e Turismo, para 2019 há dois possíveis municípios que apresentaram interesse em sediar os 27º Jarcans, Quedas do Iguaçu e Catanduvas. “Isto prova a importância do esporte na região. Hoje conseguimos esclarecer dúvidas e acredito que está tudo caminhando da melhor forma possível”, destacou.

E a primeira disputa por medalhas o primeiro confronto será um clássico do Futsal Masculino entre Pinhão e a equipe de Laranjeiras do Sul.

