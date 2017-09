JARCAN’S 2017 – Os números dos 25º Jarcan’s impressionam

Gisele de Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

A tabela de grupamento dos 25º Jarcans já foi divulgada e todos os números impressionam dos 21 municípios da Associação Cantuquiriguaçu, dois estão afastados da entidade, Diamante do Sul e Palmital. Três não se inscreveram:Espigão Alto do Iguaçu, Marquinho e Três Barras do Paraná.

O município mais distante de Pinhão éCatanduvas,são 3h14 minutos para percorrer a distância de 225,3 quilômetros, considerando que a delegação não escolhavir por Guarapuava,o que aumentaria a viagem em 50 quilômetros. Reserva do Iguaçu é o mais próximo,45,6 quilômetros, que podem ser percorridos em 38 minutos.

No quesito número de equipes por modalidade no basquetebol serão nove: Cantagalo (F), Guaraniaçu, Laranjeiras do Sul, Pinhão e Quedas do Iguaçu (M/F) com 48 garotas e 60 garotos. A Bocha terá 12 equipes, totalizando 120 atletas quebrigarão pelo 1º lugar.

Nove também é o número de equipes do Bolão,num total de 108 atletas. Virmondtrará somente a seleção feminina. Foz do Jordão, Guaraniaçu, Laranjeiras do sul e Pinhão competirãono M/F.

Na Corrida Rústica, que acontecerá na tarde de sábado, dia 09 de setembro, serão 13 equipes no M/F. Teremos Cantagalo, Foz do Jordão, Guaraniaçu, Laranjeiras do Sul, Pinhão e Virmond. Quedas do Iguaçu e Reserva do Iguaçuse farão presentes apenas no masculino.

No Futebol,serão 23 partidas ao total, Campo Bonito, Ibema, Porto Barreiro, Reserva do Iguaçú e Rio Bonito do Iguaçu não participarão. O Futebol Sete e a modalidade com maior número de inscritos, 15 e serão 29 partidas, somentecom equipes do Masculino, apenas Rio Bonito do Iguaçu deixou de se inscrever.

No Futsal, a participação das 168 garotas será expressiva, com 12 equipesem 20 jogos.Os rapazes, 196, em 14 confrontos. Ibema e Virmondparticiparão somente no Masculino eReserva do Iguaçu e Rio Bonito do Iguaçu não participarão.

Handebol serão cinco equipes no feminino e sete no masculino, 14 municípios se inscreveram para a Campeira, queterá o maior número de participantes,434 atletas. O Tênis de Mesatem oito equipes femininas e 12 no masculino Campo Bonito, Catanduvas, Goioxim e Ibemanão participarão. O Truco também será disputa somente entre os rapazes, 13 equipes que participarão Catanduvas, Goioxim e Ibema não farão parte.

NoVoleibol,seis equipes femininase cinco masculinasdisputarão 10 partidas cada, e no Voleibol de Praia seteequipes estão inscritas. No Xadrez,seis equipesfemininas e 11 masculinas sentarão, pensarão e quebrarão a cabeça para vencer os adversários.

Pinhão e Laranjeiras do Sulterão as maiores delegações, 246atletas, e Rio Bonito do Iguaçu a menor com 13 inscritos. Curiosamentehaverá 231 confrontos, porém Rio Bonito do Iguaçu não enfrentará Catanduvas, Goioxim e Ibemaem nenhum deles.

Confira o grupamento dos Jarcan’s 2017

