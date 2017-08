Horta Escolar na comunidade de São Sebastião

Elis Carraro – jornalista do Fatos do Iguaçu

Reserva do Iguaçu – O Curso de Aperfeiçoamento do Programa Escola da Terra, em parceria com a Universidade Federal Fronteira Sul e Unicentro, juntamente com a Secretaria de Educação do Município de Reserva do Iguaçu, realizou uma formação continuada para professores da rede pública de ensino.

Em uma das etapas do curso foi feita uma oficina sobre horta escolar, como forma de incentivar e valorizar o aluno do campo, com esta proposta houve a interação entre professores, alunos, tutores e a comunidade de São Sebastião, onde fizeram uma horta na escola José Araújo Loures.

Essas atividades estão contempladas no inventário do município e fazem parte da realidade dos educandos. Quando a escola se torna um espaço de vivência social e cultural, desenvolvendo atividades da realidade da comunidade onde a criança está inserida, ocorrem melhorias no processo ensino aprendizagem.