A.L.F., moradora do bairro Invernadinha entrou em contato via telefone 190 com a equipe de plantão do 4º Pelotão de Policia Militar de Pinhão no inicio da tarde de terça-feira, 05 de setembro, relatando que seu ex-marido R.G.F. esteve em sua residência na segunda-feira, 04 de setembro, quando ela não estava e retirou do local cerca de 1000 tijolos. Não soube informar o destino do ex-marido. Foi orientada.