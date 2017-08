Gisele de Paula – repórter do Fatos do Iguaçu

No sábado, dia 12 de agosto o senhor D.A. S entrou em contato via celular da viatura Policial da equipe de plantão do 4º Pelotão de Polícia Militar relatando que chegou a sua residência no bairro Vila Caldas e encontrou o portão da residência aberto.

Sendo que foram furtadas do interior do pátio duas motocicletas sendo uma Honda CG/Today ano 1993 e outra Honda/CG Today ano 1990. Ambas sem as chaves.