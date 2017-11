Divulgado calendário de matriculas e rematriculas para 2018

Pinhão – A Secretaria de Educação e Cultura divulgou na segunda-feira, 06 de novembro, o cronograma de renovação e do período de matricula para o ano letivo de 2018.

“A orientação é que os pais matriculem seus filhos na escola mais próxima de sua residência. Com isso o estudante não estará exposto aos perigos do transito, os ônibus do transporte escolar não terão superlotação e as escolas dos bairros serão fortalecidas” destaca a secretária de Educação e Cultura, Maria Aparecida.