Deu tapa no rosto, jogou pedra, encheu de palavrões e ainda ameaçou de morte

Da redação | Com informação da PMP

No final da tarde de quarta-feira, 22 de novembro, M.I. da S. 44 anos, compareceu ao 4º Pelotão de Policia Militar de Pinhão relatando para a equipe de plantão que se encontrava em seu trabalho em um lavacar quando seu amásio P.C.da S. agrediu-a com tapas no rosto, em seguida, pegou uma pedra para jogar contra ela, além de ofendê-la com palavras de baixo calão. Depois de todas essas agressões, o “valentão” ainda ameaçou que iria matá-la quando chegasse em casa. A vitima foi orientada sobre as medidas cabíveis

Curtir isso: Curtir Carregando...