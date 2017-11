O Município de Reserva do Iguaçu divulgou na manhã desta sexta-feira, 10 de novembro, o EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO 001/2017 onde está sendo oferecidas mais de 100 vagas. As inscrições têm inicio hoje, 10 de novembro e vão até 04 de dezembro de 2017 e serão realizadas somente via internet através do endereço eletrônico http://www.alfaumuarama.com.br/concursos/

EDITAL 01-2017

