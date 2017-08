Começar de novo

Recomeçar é muito mais difícil que começar.

Quando você começa, está empolgado com o desconhecido, com o que pode vir, com as inúmeras possibilidades que se apresentam.

Agora, quando recomeça…

O recomeço envolve consciência das decepções, das dificuldades, dos pontos fracos.

Quando você nunca antes passou por aquele caminho, vai andando e procurando flores, admirando o canto dos pássaros, aproveitando o calor do sol.

Agora, quando tem que trilhar o mesmo caminho outra vez…

Sabe onde há pedras de que, na primeira vez, não conseguiu desviar, sabe onde o rio é mais bravo e conhece exatamente o ponto onde pode aproveitar a correnteza a seu favor, sabe onde tem pé de fruta carregado, sabe onde pode descansar.

Recomeçar é pensar que você, caso não tivesse parado, já poderia estar longe, muito longe.

Mais feliz, mais realizado, mais rico.

Recomeçar é reconhecer que as paradas, às vezes, se fazem necessárias, afinal, o mundo não deixa de girar um só segundo e as pessoas continuam nascendo, morrendo, adoecendo, casando e dando-se em casamento.

Por esse ou aquele motivo p, por vezes, é preciso parar e, depois, recomeçar.

Porque, acredite, não é por que você parou um pouquinho que desistiu!

Não é porque hoje comeu um brigadeiro que desistiu da dieta, não é porque fumou um cigarro que desistiu de parar de fumar.

Não é porque há uma semana não vai à academia que desistiu de malhar.

Não!

Parar, comer, fumar, não malhar, não é desistir.

Devia ter parado? Ter comido, fumado, não malhado?

Não!

Mas parou, comeu, fumou, não malhou! Tem como voltar não tempo?

Não!

Mas tem como recomeçar.

Tem como pegar o dia de hoje e agir outra vez, como se fosse a primeira vez.

Recomeçar.

Hoje, só por hoje, recomece e não pare mais, não coma mais, não fume mais e malhe, criatura!

Recomece hoje.

Só por hoje.

E, quando hoje for amanhã, recomece outra vez, só que mais facilmente.

