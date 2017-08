Bons de bola estão sendo selecionados em Pinhão

Classificatória municipal do projeto Pia Bom de Bola (Foto:Gisele de Pádua/Fatos do Iguaçu)

Gisele de Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

Desde segunda-feira, dia 21 de agosto, mais de 300 jogadores matriculados nos colégios estaduais e particulares de Pinhão, estão participando da fase classificatória municipal do projeto Pia Bom de Bola, promovido pelo governo do estadual e tem por objetivo revelar novos talentos dentro do futebol de campo.

O Paraná tem uma estrela a mais dentro deste projeto, que também acontece em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a atleta Maria Júlia de Souza Ramos, de Londrina, que aos 15 anos, já conquistou o título estadual por três vezes, a última, dia 02 de novembro de 2016, em Apucarana.

Este ano estão inscritos oito times masculinos na série B e cinco na série A e dois times femininos na série A. “Os confrontos terminam na quarta-feira e os times que alcançarem o primeiro lugar de cada categoria seguem para Reserva do Iguaçu em setembro para a fase de classificação regional.”, contou José Maria de Oliveira da secretaria de Esportes.