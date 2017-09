Algazarra no Dois Irmãos

Gisele de Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

Compareceu ao 4º Pelotão de Polícia Militar na noite de sexta-feira, 01 de setembro, o senhor J.J.F., relatando que em frente a sua casa e de seu irmão A.F., na rua 13 de Julho no bairro Dois Irmãos as pessoas de M.C., W.S., A.M, A.C e outras estranhas estavam escutando musica alta e fazendo algazarra. Ao solicitar para diminuir o som foi escorraçado.

Orientado pelos policias se o fato viesse a repetir entrar em contato via 190. Realizado patrulhamento nas imediações das residências, não foram encontrados os autores.