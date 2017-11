22 residências atingidas pela chuva de granizo

Fotos: Defesa Civil/Pinhão

Ás 14 horas de terça-feira, 22 de novembro, a equipe de plantão do Posto do Bombeiro Comunitário de Pinhão foi acionada para prestar atendimento a uma ocorrência de destelhamento ocasionada por granizo na localidade de Faxinal dos Albinos e Bom Retiro. Foram encaminhadas duas equipes e um funcionário da Prefeitura Municipal de Pinhão até o local onde confirmaram danos em diversas residências totalizando 22 com 67 pessoas desalojadas, que foram realocadas para casas de parentes e vizinhos. Foram distribuídos aproximadamente 800 m2 de lona plástica e feito levantamentos de imagens.

Curtir isso: Curtir Carregando...