Gisele de Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

Durante patrulhamento na tarde do dia 14 de agosto, a equipe de plantão do 4º Pelotão de Polícia Militar de Pinhão realizou abordagem a uma motocicleta Honda/CG 150 sendo identificado o condutor J.S.M., que não possui CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e consultada pelo número do motor o veículo encontra-se baixada pelo DETRAN, diante dos fatos a motocicleta foi recolhida ao pátio do Pelotão.