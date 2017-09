Vereadores Mirins visitam Entre Rios

Gisele de Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

Na quinta-feira, 31 de agosto, vereadores mirins, suplentes, ex-vereadores estiveram no distrito guarapuavano de Entre Rios na Colônia Vitória com o objetivo de visitar a Fundação Cultural Suábio-Brasileira, uma instituição que tem por objetivo promover e estimular a ação cultural, a língua, as tradições e as raízes suábias e brasileiras.

A Fundação é composta por um teatro, uma rádio comunitária, espaços culturais multifuncionais, um centro de jovens e o Museu Histórico de Entre Rios. Trata-se de um grande centro de produção cultural da região com grande importância social, pois agrega valor cultural com o fomento das artes e desenvolvimento total da comunidade regional.

A viagem faz parte dos novos moldes do projeto Câmara Mirim, a cada legislatura, os vereadores eleitos e suplentes terão direito a duas viagens de caráter educativo/cultural.

Depois da visita, o grupo se dirigiu até a Padaria e Confeitaria Vitória para saborear um delicioso lanche. Já de conhecimento prévio dos novos clientes e sabendo dos objetivos do projeto e da visita àquele distrito, o proprietário, Marcos Ramos Silvério, doou os lanches aos vereadores mirins e seus acompanhantes.

Moção

Diante de tal gesto e como forma de reconhecimento pelo patrocínio e incentivo ao projeto, o vereador Luciano Padilha (PSC), um dos vereadores que abraçou o projeto Câmara Mirim, juntamente com os demais vereadores mirins, entregarão uma Moção de Votos de Congratulações e Agradecimento ao empresário na sessão ordinária dos vereadores, segunda-feira, dia 4 de setembro.