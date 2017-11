Vereadores mirins visitam a Assembléia Legislativa

A sessão mensal ordinária da Câmara Mirim aconteceu na tarde do dia 24 de outubro, terça-feira, e teve como convidados os alunos do Colégio Estadual Procópio Ferreira Caldas e o professor doutor, Luciano Lima, que fez uma conversa com os vereadores mirins e convidados sobre ética, realizando um paralelo entre o Brasil e a China.

O tema abordado na tribuna pelos vereadores foi a viagem a Curitiba, que os vereadores mirins realizaram no dia 18 de outubro na companhia dos vereadores Luciano Padilha, (PSC) e Jerson Costa,(PP). Todos os vereadores mirins foram unânimes em declarar que foi uma experiência única e muito válida, a vereadora Sofia Muller Toledo Tavares, falou que a viagem foi muito boa, que eles ampliaram os conhecimentos sobre arte e política e destacou a questão da corrupção.

“As pessoas dizem que a política é suja, porém quem as torna assim são as pessoas, por isso digo, é importante que ela seja usada para ajudar as pessoas”.

O único vereador que abordou temas diferentes na tribuna foi o Gion Marcos Alves, que parabenizou as escolas campeãs nos Jogos da Criança, citou a pintura da sinalização de trânsito no trevo que dá acesso ao Colégio Procópio e o município de Reserva do Iguaçu, e que espera que isso seja feito com todas as sinalizações próximas às demais escolas do município, e também sugeriu que a Secretaria de Saúde se una com os alunos para o combate à dengue.

A VIAGEM

Buscando ampliar o conhecimento sobre o funcionamento e as esferas políticas dos vereadores mirins, o legislativo de Pinhão decidiu proporcionar-lhes uma ida à Praça dos Três Poderes. Eles puderam conhecer também o Museu Oscar Niemeyer, conhecido como o Museu do Olho e a Assembleia Legislativa do Paraná..

Na Assembleia realizaram uma visita institucional, com acompanhamento do cerimonial. Conheceram o plenário, puderam sentar nas cadeiras dos deputados e discursar no microfone, a mesa da presidência, o salão nobre e o plenarinho, conversaram com alguns deputados e visitaram seus gabinetes.

Para o vereador Luciano Padilha (PSC), foi muito gratificante vivenciar esse momento.

“A visita superou as expectativas dos vereadores mirins e a nossa também, as crianças se sentiram à vontade, fizeram perguntas espontâneas. As nossas crianças foram elogiadas pela curiosidade, espontaneidade, criatividade das perguntas, e pelo comportamento, podemos afirmar que foi um sucesso”.

Curtir isso: Curtir Carregando...