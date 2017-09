Da redação O Posto do Bombeiro Comunitário de Pinhão atendeu nesta terça-feira, 05 de setembro três ocorrências de queda de pessoa. A primeira foi às 9 horas onde um senhor de 80 anos sofreu uma queda no interior da agência do Banco Itaú S/A a segunda também no interior da agência do Itaú de um senhor de 64 anos e a terceira no inicio da tarde na rua Manoel Mendes de Almeida de um senhor de 60 anos com queda na via pública. As três vitimas receberam os primeiros socorros no local e transportados ao posto de Saúde para cuidados médicos.