Três menores são apreendidos no São José

Gisele de Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

Colaborando e cumprindo um pouco mais que seu papel de prevenção e segurança, as equipes do 4º Pelotão de Polícia Militar de Pinhão, que estiveram de plantão de sexta-feira, dia 01de setembro até hoje, dia 04 de setembro, tiraram de circulação e do convívio social, três menores, velhos conhecidos do setor de segurança do município, deixando a população um pouco mais tranquila.

A primeira ocorreu na sexta-feira, dia 01 de setembro, às 17h28, onde a equipe realizou abordagem ao menor L.F.I. S, 17 anos, na Rua Olho d’água, que se encontrava com mandado de busca e apreensão. Foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis

No mesmo dia, às 21h50, durante patrulhamento pela Rua Norberto Serápio Ferreira, realizaram abordagem a uma pessoa em atitude suspeita, identificado como sendo C.C.S.O., 17 anos, que também possuía mandado de busca e apreensão expedido pela Vara da Infância e Juventude da Comarca de Pinhão.

Foi encaminhado juntamente com sua mãe à Delegacia de Polícia Civil, se fez presente também o oficial Neuton José de Ramos para fiel cumprimento do mandado de apreensão.

E no final da manhã de hoje, dia 04 de setembro, às 11h25, em patrulhamento pelo bairro São José, na Travessa João de Oliveira, o menor L.F.C., 16 anos foi abordado e apreendido devido a um mandado de apreensão expedido pela Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Pinhão.

Segurança

O tenente Walla comentou com a reportagem do Fatos do Iguaçu que desde que ocorreram os crimes no bairro São José a Polícia Militar vem trabalhando com o objetivo de realizar estas apreensões. “Com base em algumas informações que foram repassadas às outras instituições, cominaram com mandados de busca e apreensão. São adolescentes muito perigosos. Com a intenção de prevenir estes e outros crimes, que uma parte da população não entende quando realizamos blitz e fechamento de alguns bares, conseguimos capturar os três, demos uma reposta quase que imediata à sociedade”.

Ele ainda explica que o homicídio é um crime difícil de prevenir, muitas vezes acontece no calor dos fatos, a pessoa quer resolver a situação naquele momento. Já o furto é feito de forma planejada e os autores geralmente esperam a melhor oportunidade para fazê-lo. “O último conseguimos capturar hoje, próximo à hora do almoço, ele tentou correr, mas conseguimos aborda-lo. São apreensões que darão tranquilidade aos moradores. Vamos continuar fazendo estes patrulhamentos, nossas operações não são só com operações com policiamento ostensivo, mas estou fazendo o possível para trazer pessoas para fazer o policiamento velado, que é aquele em que os policias estão sem farda e sem viatura, apenas realizando observações, estamos fazendo levantamentos e a prevenção aos crimes mais lesivos, paralelamente às operações de trânsito, furtos, acidentes entre outros”, frisou o tenente.