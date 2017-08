Traficante é preso no Lindouro e já tinha um mandado de prisão

Gisele de Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

A equipe de plantão do 4º Pelotão de Polícia Militar de Pinhão após várias denuncias via 190 no início da noite de sexta-feira, 18 de agosto, foi informada que um jovem vestindo blusa preta e calça jeans estaria traficando entorpecentes em frente a um bar no bairro Lindouro. No local os policiais fizeram a abordagem de E.C., que tinha em posse uma pedra de crack pesando 0,7 gramas, 4,5 gramas de maconha e a quantia de R$ 214,00 em espécie e R$ 32,65 em moedas e uma touca modelo ninja. Recebeu voz de prisão sendo conduzido a Delegacia de Policia junto com o material, ao ser consultado o sistema SESP/Intranet foi constatado que havia um mandado de prisão em seu desfavor.