Tentativa de fuga na Delegacia de Pinhão

Vista parcial da Delegacia de Policia Civil de Pinhão; (Foto:Arquivo/Fatos do Iguaçu)

Gisele de Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

A equipe de plantão do 4º Pelotão de Polícia Militar de Pinhão foi comunicada pelo investigador de Polícia Civil ontem, 30 de agosto, às 23h30 que estava ocorrendo uma fuga de presos em uma das celas da Delegacia.

Deslocando-se ao setor de carceragem da Delegacia, os policiais de plantão e o investigador constataram que um detento estava no corredor, que após conversa com os policiais, entregou ao carcerário a serra que usou para tentativa de fuga, retornando para a cela por uma abertura na grade.

A equipe da PM permaneceu no local com os policias civis até a chegada de duas patrulhas do Choque, que assumiram a ocorrência e deixaram a Delegacia por volta das 6 horas da manhã de hoje, 31 de agosto.