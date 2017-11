SMART RUN – Sonho se torna realidade

Pinhão marcou presença na Meia Maratona Internacional de Florianópolis

Por Nara Coelho | Foto: Arquivo pessoal Juliana Ribeiro

O grupo de corrida Smart Run foi criado e batizado no dia 02/10/2016 numa atividade que começou após o incentivo dos Profissionais da Reabilithare para sua 1ª Night Run em 17/09/2016, tornando este esporte mais presente em nossa cidade. Muitos que foram desafiados para esta competição tomaram coragem e acreditaram em si participando do evento e tendo como prêmio, após o percurso de 5 km, o gosto da superação de seus limites e o abraço forte de seus familiares e amigos.

Após a competição, um grupo menor começou marcar corridas esporádicas de duas ou três vezes por semana, sempre saindo da praça e percorrendo trajetos alternativos no quadro urbano do Pinhão.

E esta amizade foi se fortalecendo cada vez mais, superando até dias de chuvas e a estação de inverno, conquistando cada vez mais adeptos a este esporte.

Após participar de corridas rústicas em Bituruna, corridas de rua em Guarapuava, Curitiba, Ponta Grossa, foi em Foz do Iguaçu que surgiu a idéia de se organizarem para participar da Meia Maratona Internacional de Florianópolis.

No domingo, 19, o grupo Smart Run participou do evento nas categorias masculina e feminina nos percursos de 5 e 10 km. Junto com outros 5 mil atletas, divididos nas categorias 21, 10 e 5 km. A equipe foi composta por Eli Machado Filho, Elisangela Liler de Jesus, Sandro Lustosa de Camargo, Gisele Mendes de Oliveira, Regiane de Oliveira Bastos, Sheila de Souza Roque, Queler Cristina Borges, Regiane Aparecida Fonseca, Simone de Fátima Mazur e Juliana Lopes Enevan Ribeiro.

O atleta pinhãoense Jean Carlos Pacheco (5Km), no montante de 338 homens chegou em 7º lugar geral, com o tempo de 16’04”, e na sua categoria de idade ficou em primeiro lugar.

A representante feminina, que na maioria dos eventos está conseguindo pódio, dando exemplo que nunca é tarde para começar um esporte, e ter uma vida saudável Mariluce Ferreira Caldas (Nena) correndo o percurso de 10 km, ficou em 1º lugar na categoria 55 aos 59 anos com o tempo de 55 minutos e 56 segundos.

Outros que se destacaram: Luis Fernando Alves da Silva (5 Km) – categoria 18 ao 24 anos – 2º lugar – 17’49”. João Gustavo de Souza Roque (10 Km) – categoria 00 ao 17 anos – 5º lugar – 52’39” e Johnathan Borges de Lima (10 Km) – categoria 00 ao 17 anos – 9º lugar – 52’39”

A corredora e integrante do grupo Juliana Ribeiro, destaca que o importante é a participação e companheirismos de todos “Todos que participaram deste evento são vitoriosos, pois superamos nossas expectativas em relação a esta prova, na forma de companheirismo, atenção e cuidado uns com os outros, mostrando um exemplo saudável de Família, a Família “Smart Run”, ressaltou Juliana

