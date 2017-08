Tirando o apelo comercial, o dia dos pais é uma data que nos traz algumas reflexões sobre o desafio de ser pai. Certa vez li a história de um pai que foi dar um abraço no filho antes de dormir e ao chegar na porta do quarto, escutou seu filho fazendo a seguinte oração: “Senhor Deus eu quero igual a meu pai, ele é um exemplo para minha vida”. Ao ouvir tal oração, o pai saiu dali fazendo outra oração: “Senhor Deus, me ajude a ser a pessoa que meu filho acha que eu sou”. Assim como essa história, os filhos hoje precisam de bons exemplos e os pais precisam ser bons exemplos. A forma como o pai trata sua esposa, a forma como dirige, trabalha, a sua fala, influenciam a vida dos filhos. Eu não estou falando que existem pais infalíveis, mas um pai que reconhece e trata de seus erros, certamente será uma boa influência para seus filhos também. Devemos tomar muito cuidado com a desvalorização da figura paterna que algumas ideologias burras procuram fazer. Existem sim pais que não são exemplo de vida para ninguém, assim como existem ideologias que não servem de base para nada. Os filhos precisam de pais que os amem, que os corrijam, que ensinem o bom caminho, em contrapartida, os filhos precisam respeitar a figura paterna. Existem filhos que são desrespeitosos e lembram do pai, apenas quando precisam de algo. Filhos que ignoram os conselhos paternos, vendo-os como retrógados. Em relação aos pais e aos filhos, ambos, devem reconhecem que a cada dia precisam melhorar. O PAI NOSSO, nos ajuda, guia, mostra e nos dá a força para sermos pais e filhos melhores. No livro bíblico de Provérbios encontramos a seguinte afirmação: “No temor do Senhor tem o homem firme confiança, e isso será refúgio para os seus filhos” (Provérbios 14.26). Reconhecer a Deus no nosso caminho é e será algo de suprema importância no desenvolvimento dos filhos. Lembrando da história inicial, que Deus nos ajude a sermos os pais que os filhos precisam. Ancorados em Deus Pai, vamos aprendendo a ser pais melhores. Que Deus abençoe a todos os pais e a todos os filhos.

Rev Sandro – pastor da Igreja Presbiteriana do Pinhão.