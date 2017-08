Secretaria de Educação discute Plano Municipal de Educação

Reunião com comissão de avaliação do Plano municipal de Educação (Foto:Elis Carraro/Fatos do Iguaçu)

O plano engloba todo o sistema de ensino de Reserva do Iguaçu, da Educação Infantil ao Ensino Médio

Reserva do Iguaçu – O Plano Municipal de Educação (PME) estrutura e direciona toda a educação do município e deve ser respeitado e aplicado pelo gestor público. Ele é realizado com a participação dos profissionais da educação de todos os setores e da sociedade civil. É basicamente um documento que contém objetivos, metas e ações propostas a curto, médio e longo prazo para a educação no município.

O PME tem como objetivo responder as necessidades educacionais do município, tendo em vista a melhoria na qualidade da educação em todo o sistema de ensino de forma participativa. Além disso, a Formação de Professores e Valorização do Magistério, o Financiamento e Gestão da Educação.

Juntos, professoras e integrantes do conselho da secretaria de educação de Reserva do Iguaçu analisaram e definiram políticas públicas para educação, com o propósito de reduzir as desigualdades sociais e regionais, além de atingir as metas propostas em anos anteriores e superar a descontinuidade do trabalho na educação

Todos os municípios, segundo orientações do MEC, realizaram em 2015 os seus PME projetando a educação por dez anos, com avaliações periódicas. Nessa semana a secretaria de educação convocou a comissão avaliadora do PME para realizar a avaliação desse, levantando o que foi realizado e o que não foi em 2016 e porque não aconteceu.

Para a secretária de Educação de Reserva do Iguaçu, Rosilda Bueno de Freitas, o plano é uma forma de organizar a educação e garantir que as ações aconteçam. “Estamos analisando o que pode e o que deve ser feito, e também estamos avaliando porque há metas que ainda não foram cumpridas, e para essas metas que não puderam ser realizadas até o final de 2017, estamos fazendo notas técnicas para justificar porquê não podemos ou não conseguimos cumprir”, declara.