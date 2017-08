Gisele de Pádua – repórter do Fatos do Iguaçu

A equipe de plantão do 4º Pelotão de Polícia Militar de Pinhão foi solicitada para tender uma ocorrência no bairro Dona Áurea, no local o senhor V.R.L., comunicou que um veículo VW/Santana, conduzido por uma pessoa do sexo masculino de nome J.M. havia colidido com um palanque de cimento de sua cerca, quebrando e também uma manilha da rede da Sanepar fugindo em seguida.